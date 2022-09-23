«Желтый» уровень опасности из-за дождя объявили в Московском регионе с 24 сентября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В субботу, 24 сентября, в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как уточняется, непогода будет сохраняться с 3:00 субботы, 24 сентября, до 00:00 воскресенья, 25 сентября.

До этого Главное управление МЧС России по Москве предупреждало о сильном дожде в столице на этих выходных.

В пресс-службе ведомства порекомендовали автолюбителям существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впередиидущих транспортных средств. Водителям посоветовали избегать внезапных маневров, например, обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобили под деревьями также не рекомендуется.

Недавно «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, наступит ли золотая осень в Москве. С приходом осенней поры многие люди находятся в ожидании хорошей солнечной погоды для красивых фотографий и уютных прогулок по паркам.