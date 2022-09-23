Врач пояснил, возможна ли вспышка полиомиелита в России

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Врач-педиатр Алексей Ртищев пояснил, возможна ли вспышка полиомиелита в России.

По словам эксперта, риск возвращения полиомиелита в нашу страну остается низким

При этом врач отметил, что за последние 12 месяцев случаи циркулирующего полиовируса вакцинного происхождения были зарегистрированы у непривитых на территории Таджикистана, Украины, в Израиле и даже в США. Этот вирус был также обнаружен в сточных водах Лондона. Вирус распространялся из-за низкого уровня вакцинации в этих регионах.

Ртищев добавил, что случаи заболевания не встречаются среди населения, где сформирована хорошая иммунная прослойка.

Весной этого года ВОЗ призвала усилить мероприятия по вакцинации против полиомиелита детей младше 6 лет. В Российской Федерации профилактические мероприятия тоже были своевременно усилены, сообщает aif.ru.

Ранее несколько штатов США ранее были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян и полиомиелита, передает Nation news.

21 июля первый за десятки лет случай заражения полиомиелитом был зафиксирован в США. Власти штата Нью-Йорк, где была выявлена инфекция, призвали врачей и госслужащих с повышенным вниманием следить за возможными новыми случаями заражения.