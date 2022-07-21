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В США впервые за десятки лет обнаружили случай заражения полиомиелитом

Евгений Белоусов
В мире
В США впервые за десятки лет обнаружили случай заражения полиомиелитом
Фото: Unsplash

Первый за десятки лет случай заражения полиомиелитом зафиксирован в США. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили департаменты здравоохранения штата Нью-Йорк и округа Рокленд, где и была выявлена инфекция у местного жителя.

Власти также призвали врачей и госслужащих штата и округа с повышенным вниманием следить за возможными новыми случаями заражения. Кроме того, всем гражданам, которые не вакцинированы от полиомиелита, рекомендовали получить вакцину или бустерную дозу препарата, передает РИА Новости.

Уточняется, что в последний раз случай этого заболевания внутри страны был зафиксирован в 1979 году. Завозили полиомиелит в Америку в последний раз в 1993 году.

Накануне стало известно, что в Китае зафиксировали первый случай заражения человека бубонной чумой. В связи с этим власти страны решили ввести в районе обнаружения четвертый уровень реагирования на эпидемическую угрозу.

Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России принимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространения бубонной чумы.

Врач-инфекционист Елена Мескина назвала в беседе с «Вечерней Москвой» симптомы заболевания. Так, при бубонной чуме воспаляются лимфоузлы на шее и в подмышках.

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