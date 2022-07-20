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Поражает почти все органы: инфекционист Мескина перечислила симптомы бубонной чумы

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Поражает почти все органы: инфекционист Мескина перечислила симптомы бубонной чумы
Фото: shutterstock

Бубонная чума является одной из самых тяжелых и опасных инфекций лимфатической системы. Переносчиками страшного недуга являются грызуны. Врач-инфекционист Елена Мескина назвала в беседе с «Вечерней Москвой» симптомы заболевания.

— Бубонная, или как ее еще называют, легочная чума, передается не только через укусы блох, но и респираторным трактом. При болезни воспаляются лимфоузлы на шее и в подмышках, — рассказала она.

Постепенно воспаленные участки нагнаиваются, после чего содержимое ранок проливается наружу. Чумная палочка поражает практически все органы человека, возникает воспаление, сепсис и начинается дисфункция организма, после чего наступает смерть.

Тем не менее современная чума протекает легче, чем в Средние века. Происходит это благодаря тому, что выжившие в те времена передали через гены свою иммунную защиту, сделав современных людей более устойчивыми к возбудителю. Кроме того, сама чума сейчас стала менее агрессивной.

Кроме того, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, возможна ли эпидемия бубонной чумы в мире и, в частности, в России.

Накануне стало известно, что в Китае зафиксировали первый случай заражения человека бубонной чумой. В связи с этим власти страны решили ввести в районе обнаружения четвертый уровень реагирования на эпидемическую угрозу.

Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России принимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространения бубонной чумы.

Здоровье Врачи бубонная чума
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