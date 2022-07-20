Грозит ли России эпидемия бубонной чумы

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В одной из китайских провинций зафиксирован случай бубонной чумы. Заболевшей оказалась 55-летняя жительница Поднебесной. Ее состояние врачи оценивают как критическое. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, возможна ли новая эпидемия в мире и, в частности, в России.

По словам доктора медицинских наук, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, в XXI веке распространение чумы в цивилизованных странах невозможно, поскольку эпидемиологические службы умеют пресекать появление очагов распространения данного заболевания.

— Бубонная чума наиболее эффективно распространяется через блох и крыс, — говорит он. — Именно последние выступали промежуточными хозяевами опасной бактерии. Но стоит отметить, что у чумы сегодня не лучшие условия для распространения, ведь с грызунами в городах активно борются всеми возможными путями. Насекомых и блох, которые могут распространять болезнь, сегодня тоже не так много.

Альтштейн рассказал, что вакцина от бубонной чумы имеется, но используется в крайне редких случаях:

— Вакцина может применяться только при возникновении вспышки, но в настоящий момент острой необходимости прививаться от болезни нет.

О том, что у этой инфекции мало шансов перерасти в эпидемию, сообщила и врач-инфекционист Елена Мескина.

— Бубонная чума не грозит России эпидемий, так как против нее имеются лекарства и вакцины, — уверяет эксперт. — Кроме того, единичные случаи заражения недугом в мире не станут причиной активного распространения болезни.

При этом чума является одной из самых тяжелых и опасных инфекций лимфатической системы, а возникает она в результате укуса насекомых. Переносчиками заболевания выступают полевые грызуны. По словам Мескиной, болезнь может проявляться в разных клинических формах:

— Бубонная или, как ее еще называют, легочная чума передается не только через укусы блох, но и посредством респираторного тракта. При болезни воспаляются лимфоузлы на шее и в подмышках. Эти участки нагнаиваются, и в зависимости от стадии заболевания содержимое этих ран может прорываться наружу.

В результате чумной палочкой поражаются практически все органы, возникают воспаление, сепсис и начинается дисфункция организма, что может привести в дальнейшем к летальному исходу. В то же время эксперт отметила, что чума нынешняя протекает легче, чем в Средние века. Происходит это благодаря тому, что выжившие в те времена люди передали через гены свою иммунную защиту. Поэтому сейчас люди более устойчивы к возбудителю. Кроме того, сама болезнь изменилась и стала менее агрессивной.

— Вакцина против чумы у нас имеется, — отметила специалист, — и она упомянута в национальном календаре прививок по эпидемиологическим показаниям. И лекарственные средства есть в наличии. Кроме того, в России врачи умеют бороться с чумой, поэтому единичные вспышки не приведут к распространению болезни. Вряд ли она может возникнуть в РФ.

Мескина подчеркнула, что Роспотребнадзор тщательно следит за ситуацией в мире по четырем направлениям: оспа обезьян, холера, коронавирусная инфекция и бубонная чума. И в настоящее время ни одного случая чумы не зафиксировано в РФ:

— Вряд ли эта инфекция достигнет наших границ, поскольку в Роспотребнадзоре контролируются даже локации, где имеются места компактного проживания полевых грызунов, которые как раз являются распространителями опасной болезни.

Вакцинироваться от бубонной чумы, по словам эксперта, следует тем людям, которые проживают в зонах, где распространены грызуны. А это преимущественно пустынные и полупустынные регионы: Азия, Африка, Индия, Турция, Закавказье и другие.