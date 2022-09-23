Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Toyota закроет сборочную площадку в Петербурге

Лала Манушакян
Общество
Toyota закроет сборочную площадку в Петербурге
Фото: Unsplash

Официальный представитель японской компании Toyota по производству автомобилей на российском рынке «Тойота Мотор» принял решение закрыть сборочную площадку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Минпромторг России в пятницу, 23 сентября.

— Компания «Тойота Мотор» закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербурге. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты, — отмечается в сообщении.

При этом компания сохранит обслуживание проданных автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети, передает ведомство. Известно, что власти города и Минпромторг РФ начали совместную работу по проработке возможных сценариев развития данной ситуации, передает РИА Новости.

Завод «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производились седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Завод предоставлял 100 тысяч автомобилей в год.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин рассказал, какие машины в настоящее время востребованы у жителей России. Так, россияне часто выбирают отечественные автомобили, наиболее доступным из которых является Lada Granta на платформе ВАЗ-2108.

Также стало известно, что китайский автоконцерн Chery представил в Москве новую версию своей самой доступной модели Tiggo 4. Версия Pro отличается от стандартной измененным дизайном и новым оснащением.

Автомобили Бизнес Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте