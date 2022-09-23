Toyota закроет сборочную площадку в Петербурге

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Официальный представитель японской компании Toyota по производству автомобилей на российском рынке «Тойота Мотор» принял решение закрыть сборочную площадку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Минпромторг России в пятницу, 23 сентября.

— Компания «Тойота Мотор» закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербурге. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты, — отмечается в сообщении.

При этом компания сохранит обслуживание проданных автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети, передает ведомство. Известно, что власти города и Минпромторг РФ начали совместную работу по проработке возможных сценариев развития данной ситуации, передает РИА Новости.

Завод «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производились седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Завод предоставлял 100 тысяч автомобилей в год.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин рассказал, какие машины в настоящее время востребованы у жителей России. Так, россияне часто выбирают отечественные автомобили, наиболее доступным из которых является Lada Granta на платформе ВАЗ-2108.

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