Кэмерон заявил, что выбросил первоначальный сценарий второй части «Аватара»

Кадр из фильма «Аватар» / 2009 год

Режиссер Джеймс Кэмерон признался, что потратил целый год на создание сценария для новой части «Аватара», однако в последний момент принял решение полностью отказаться от проделанной работы. Об этом сообщили в издании ScreenRant в пятницу, 23 сентября.

— «Аватар» работает на ином уровне, подсознательном. Я написал целый сценарий для продолжения, прочитал его и понял, что он не дошел до этого уровня. Начал сначала, — признался режиссер.

Такое импульсивное решение связано с тем, что создатели сиквела хотят воссоздать продолжение сюжета, схожего с первой частью, но в рамках работы современного кино. Отмечается, что оригинальный фильм «Аватар» получил успех среди кинозрителей и стал одним из самых кассовых картин в истории кинематографа.

До этого 12 сентября Кэмерон в своем видеообращении на выставке D23 Expo 2022 сообщил, что съемочная группа приступила к работе над четвертой частью фильма «Аватар». Кинодеятель призвал поклонников относиться к проекту как к «шестичасовому мини-сериалу».

Также 16 сентября стало известно, что американская компания Amazon одобрила съемки сериала «Бегущий по лезвию 2099», продюсером которого станет Ридли Скотт, ранее известный по своим работам «Последняя дуэль» и «Дом Gucci».