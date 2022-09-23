26 человек победили в онлайн-викторине полиции столичного метрополитена и «Вечерней Москвы»

Фото: Вечерняя Москва

26 человек победили в онлайн-викторине «Безопасность на метрополитене», организованной Управлением внутренних дел на Московском метрополитене главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве, общественным советом при УВД и сетевым изданием «Вечерняя Москва».

В тесте викторины было всего 15 вопросов, непосредственно касающихся безопасности в метро. За каждый правильный ответ участнику начисляют один балл.

По итогам подсчета баллов правильно ответили на все вопросы 26 человек. В ближайшее время с ними свяжутся для уточнения всех деталей.

Победителей ждут ценные призы и экскурсия в один из самых больших кинологических центров в Москве.

Всего в онлайн-викторине приняли участие 100 человек.