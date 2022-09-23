Депутат МГД Козлов: Защита прав потребителей в Москве будет частью единой цифровой экосистемы города

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице запущен Портал потребителя города Москвы — цифровой сервис, который поможет защитить права клиентов, гостей и туристов. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

— Защита прав потребителей — это большое поле вопросов, которые возникают у человека каждый день. Мы оказываемся в роли клиентов много раз на дню: покупая продукты в магазине или заказывая товары на маркетплейсе, оплачивая услуги в банковском приложении, заходя в метро или сдавая анализы в клинике. И если случится конфликтная ситуация, то надо четко знать, как действовать, какие мы имеем права и к кому обращаться за помощью в спорной ситуации, — сказал он.

По словам парламентария, запуск единого портала, где можно ознакомиться с инструкциями или запросить консультацию, поспособствует развитию цивилизованных форматов оказания услуг во всех сферах.

Козлов подчеркнул, что закон всегда на стороне потребителя. Все работники сферы должны четко понимать, что обман или безответственность не пройдут, и тогда качество услуг удастся повысить.

Новый портал содержит информацию по различным вопросам: от онлайн-торговли до образовательных и медицинских услуг, а также ЖКХ и транспорта. В отдельный блок занесены сведения для туристов, передает агентство городских новостей «Москва».

22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти совместно с городским управлением Роспотребнадзора открыли новый сервис — Портал потребителя города Москвы.

С его помощью москвичи смогут узнать о своих правах в качестве покупателя или заказчика услуг. Одним из главных достоинств сервиса, подчеркнул мэр, является то, что он не навязывает никаких платных юридических услуг.