Ипотечный брокер Игнатов рассказал, почему в Москве популярны мини-квартиры

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве за последние пять лет стали очень популярны мини-квартиры, площадь которых часто не превышает размеров гостиничного номера. А встречаются даже меньше: около девяти «квадратов». Сколько стоит сегодня такое крошечное жилье, почему пользуется популярностью и с какой целью его приобретают, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам эксперта по недвижимости Юрия Игнатова, небольшие квартиры могут быть очень функциональными и уютными, когда все продумывается до мелочей:

— Максимальный размер душевой, например, 1,5 х 1,5. У кухни ширина — два шага, обеденный стол — чуть меньше гладильной доски, а вся площадь квартиры не превышает 15 «квадратов».

В таких «крошках», несмотря на миниатюрные размеры, можно чувствовать себя комфортно. По словам ипотечного брокера, за последние пять лет ему удалось продать сотни таких студий:

— Почему такое жилье популярно было и будет? Потому что деление двух- и трехкомнатных квартир на такие маленькие студии позволяет увеличить рентабельность подобных проектов. Это выгодно всем: тем, кто готов перестраивать свое жилье и реализовывать в виде нескольких отдельных объектов, и покупателям, которым не нужны большие пространства, но нужна недвижимость в столице по минимальным ценам.

Кроме того, небольшие студии сдаются на 15 процентов дешевле, чем полноценные «квадраты», уточнил спикер:

— Раньше малогабаритным считалось жилье, которое не превышало 33 квадратных метра. Но за последние 20 лет габариты мини-жилья сузили практически втрое. Сегодня на рынке встречаются предложения о продаже квартир, чей размер чуть больше чулана — от 9 до 13 «квадратов».

По словам эксперта, сегодня цена такой недвижимости стартует от 3 до 5 миллионов рублей в зависимости от района, где расположилась мини-квартира.

В заключение спикер уточнил, что преимущественно такую недвижимость приобретают студенты, которые собираются задержаться надолго в столице. Все чаще к такому жилью присматриваются и приезжие карьеристы, которые на первоначальном этапе приобретают крошку, а потом, когда дела складываются успешно, покупают полноценную квартиру. Главная цель — московская прописка, заключил собеседник «ВМ».