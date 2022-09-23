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Театр Романа Виктюка отменил все спектакли с 24 сентября по 9 октября

Евгений Белоусов
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Театр Романа Виктюка отменил все спектакли с 24 сентября по 9 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Стромынка, 6 Карта всех событий

Московский Театр Романа Виктюка по техническим причинам отменил все спектакли с 24 сентября по 9 октября. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Деньги за электронные билеты на отмененные спектакли, приобретенные на сайте театра, будут возвращены вам на банковскую карту автоматически в течение нескольких банковских дней, — говорится в сообщении.

Уточняется также, что возврат денег за купленные в кассах театра билеты можно будет совершить там же. Зрителям гарантирован 100-процентный возврат средств, отмечается на сайте театра.

До этого сообщалось, что в столичном театре Et Cetera стартовал юбилейный, 30-й сезон. Кроме того, в Et Cetera начнется новый проект «Режиссерская лаборатория». Это совместная с ГИТИСом работа.

Также художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов провел открытую репетицию и официально открыл 35-й театральный сезон. Зрители увидели черновой вариант спектакля «Леонардо», посвященного гению эпохи Возрождения Леонардо Да Винчи.

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