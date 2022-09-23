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Движение трамваев по Халтуринской улице восстановят с 24 сентября

Лала Манушакян
Город
Движение трамваев по Халтуринской улице восстановят с 24 сентября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Халтуринская улица Карта всех событий

Движение трамваев по Халтуринской улице в Преображенском районе в ВАО будет восстановлено с 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 23 сентября.

— С 24 сентября по выходным восстанавливается движение трамваев по Халтуринской улице. Трамваи № 4л, 4п, 13, 36 будут ходить по своим обычным маршрутам, — отмечается в сообщении.

Движение трамваев по Халтуринской улице восстановят с 24 сентября Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

При этом временный автобус № 013 больше не будет функционировать, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

16 сентября сообщалось, что столичный автобусный маршрут № 304к, курсирующий в Саларьеве, изменил график работы с 17 сентября. При этом по выходным дням автобус маршрута № 304 не будет заезжать в Первомайское и останавливаться там.

Также с 17 сентября восстановлено движение трамваев по Таллинской улице после работ по ремонту и благоустройству путей. Так, после восстановления трамвайного движения на участке временный маршрут автобуса № 010 работать не будет.

Транспорт Район Преображенское Трамваи
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