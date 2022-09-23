Врачи выяснили, как ягоды и фрукты могут предотвратить появление морщин

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Исследования показывают, что некоторые фрукты и ягоды могут препятствовать появлению морщин. Об этом сообщил дерматолог Григорий Гольдин.

— Исследования показали, что антоцианы положительно влияют и на цвет лица: кожа кажется более здоровой, сияющей и молодой. Такой эффект обусловлен в том числе защитой от ультрафиолета, — сказал специалист.

Чем лучше кожа защищена от него, тем лучше образуется коллаген и предотвращается появление морщин, уточнил он. Ученые констатируют: чем темнее кожура у плодов, тем интенсивнее их омолаживающее действие на кожу, так как в них содержится больше пигмента, придающего цвет.

Эти природные красители являются антиоксидантами из семейства флавоноидов — антоцианами. Дерматолог также сказал, что вещества-антоцианы борются не только с морщинами, но и с вредными соединениями, называемыми свободными радикалами.

По словам Гольдина, антоцианы, содержащиеся в красном пигменте растительных продуктов, избавляют организм от свободных радикалов, защищая клетки кожи от возникновения рака и замедляя рост опухолей, передает «МедикФорум».

До этого врач-дерматолог Екатерина Анчикова объяснила, к чему может привести выдавливание прыщей вокруг носа и губ. Специалист рекомендовала использовать от угревой сыпи зубную пасту как подсушивающее средство, когда под рукой ничего другого нет.