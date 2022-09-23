Автобус № 237 перестанет останавливаться на «Саянской улице» в сторону Ивановского

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Саянская улица Карта всех событий

Автобусы маршрута № 237 перестанут останавливаться на остановке «Саянская улица» в сторону Ивановского. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 23 сентября.

Изменения, как уточняется, вступят в силу с 24 сентября. Маршрут автобуса № 237 проходит через район Новогиреево, Ивановское, он включал в себя 32 остановки.

Однако теперь после остановки «Улица Молостовых, 1» будет следовать «Саянская улица, 5», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

16 сентября сообщалось, что столичный автобусный маршрут № 304к, курсирующий в Саларьеве, изменил график работы с 17 сентября. При этом по выходным дням автобус маршрута № 304 не будет заезжать в Первомайское и останавливаться там.

17 сентября в Дептрансе Москвы сообщили, что местоположение остановки «Метро Автозаводская» временно изменят.

Как уточняется, в связи с проведением строительных работ с 19 сентября остановку «Метро Автозаводская» для маршрутов 766, с799 и с835 перенесут на 40 метров назад. Данная мера носит временный характер.