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В Дептрансе сообщили о переносе остановки «Метро Автозаводская»

Елена Самойлова
Город
В Дептрансе сообщили о переносе остановки «Метро Автозаводская»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Автозаводская Карта всех событий

Местоположение остановки «Метро Автозаводская» временно изменят. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в субботу, 17 сентября.

Как уточняется, в связи с проведением строительных работ с 19 сентября остановку «Метро Автозаводская» для маршрутов 766, с799 и с835 перенесут на 40 метров назад.

Данная мера носит временный характер, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 17 сентября будет восстановлено движение трамваев по Таллинской улице после работ по ремонту и благоустройству путей. Так, после восстановления трамвайного движения на участке временный маршрут автобуса № 010 работать не будет.

До этого в пресс-службе сообщили, что теперь высадка пассажиров автобусов № 297 и с920 на конечной «Болотная площадь» будет осуществляться на новой остановке.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы 16 сентября рассказали о порядка 100 введенных изменений в схему движения транспорта.

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