Здание 1917 года постройки в Мещанском районе капитально отремонтируют

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Гиляровского, 29 Карта всех событий

Двухэтажная постройка 1917 года, расположенная в Мещанском районе, будет капитально отремонтирована. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в пятницу, 23 сентября.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт здания» по адресу улица Гиляровского, дом 29, Мещанский район, Центральный административный округ Москвы, — отмечается в сообщении.

По словам главы комитета Анны Яковлевой, сперва специалисты отремонтируют кровлю, обновят фасад, а также произведут установку дверных блоков и замену окон.

При этом отделку выполнят в соответствии с первоначальными функциями объекта, а для сотрудников предусмотрят различные кабинеты, серверную, санузлы, помещения охраны и другие комфортабельные комнаты, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось о согласовании проекта по капитальному ремонту спортивной школы олимпийского резерва № 114 «Рекорд» в Зеленограде. Специалисты заменят систему электроснабжения, хозяйственно-противопожарный водопровод, канализацию и систему отопления.