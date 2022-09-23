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В Москве «Единая Россия» обозначила приоритеты своей работы в период частичной мобилизации

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Город
В Москве «Единая Россия» обозначила приоритеты своей работы в период частичной мобилизации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сбор гуманитарной помощи является одной из главных задач Московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия» в связи с началом частичной мобилизации и серией референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе МГРО «Единой России».

— С первых дней специальной военной операции партия ведет большую работу по сбору гуманитарной помощи. Активисты московского городского реготделения «Единой России» направили на Донбасс и освобожденные территории, а также в пункты временного размещения эвакуированных семей свыше одной тысячи тонн гуманитарных грузов. Необходимо продолжать эту работу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что секретарь отделения и вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал всех депутатов, активистов «Единой России» и жителей столицы поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для нуждающихся в поддержке.

По словам руководителя исполкома московского отделения «Единой России» Максима Руднева, уже началась новая волна сбора помощи. Активисты уже раздают листовки с информацией о пунктах сбора помощи и перечень наиболее необходимых вещей, в которых нуждаются жители и бойцы.

2 сентября в Москве начали принимать подержанные вещи в качестве гуманитарной помощи в штабах акции по поддержке жителей Донбасса «Москва помогает». 12 штабов акции работают ежедневно с 10:00 до 19:00.

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