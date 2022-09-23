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Новый штамм Khosta: насколько опасен вариант COVID-19, выявленный у летучих мышей на юге России

Рафаэль Залян

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Общество
Новый штамм Khosta: насколько опасен вариант COVID-19, выявленный у летучих мышей на юге России
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На юге России обнаружены летучие мыши подковоносы, которые оказались носителями новых штаммов коронавируса — Khosta-1 и Khosta-2. Название они получили в честь пещеры Хоста, где был найден первый вариант возбудителя. «Вечерняя Москва» узнала у врача, насколько новая линия «короны» опасна для человека и возможны ли мутации.

По словам вирусолога и научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, носителями новых вариантов коронавирусной инфекции, которые в генетическом плане являются ближайшими родственниками SARS и SARS-CoV-2, стали летучие мыши из семейства подковоносых:

— Наши вирусы идентичны по генетическим показателям SARS и SARS-2 практически на 90 процентов. Это близкородные вирусы.

По данным исследователей региона, где был найден возбудитель, среди носителей Khosta обнаружено более десяти особей из 24 особей, у которых зараженность составила более 50 процентов.

— Ученые выяснили, что вирус присутствует в выделениях животных и показатели зараженности очень высокие.

По словам вирусолога, в теории найденный вариант SARS-CoV, может спровоцировать возникновение новых версий коронавирусной инфекции, которые будут опасны и для человека:

— Заразиться можно новым так называемым штаммом, если иметь непосредственный контакт с каловыми отложениями млекопитающих или вдохнуть пыль, в которой содержатся частички возбудителя. Однако эффективность негативного влияния вируса значительно ниже, чем из серии, которые нам известны как штаммы «омикрон» и «дельта» — предшествующие и последующие им.

Эксперт отметил, что пока данный вопрос требует детального изучения и сказать однозначно, произойдет ли вспышка новой волны обновленного вируса с дальнейшими мутациями, сложно:

— Нужно изучить, как сильно влияет и контактирует вирус с человеческим организмом, насколько он контагиозен и способен ли породить новые штаммы.

При этом эксперт не исключил, что при мутации возбудитель Khosta может спровоцировать даже новую эпидемию коронавируса.

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