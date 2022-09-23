Мосводосток приступил к очистке загрязненного участка Москвы-реки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

Специалисты Мосводостока проводят очистку загрязненного участка Москвы-реки. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

На поверхности реки обнаружили ярко-зеленые пятна, которые появились в районе Нагатинской набережной. Уточняется, что на момент осмотра ГУП «Мосводосток» проводились работы по очистке акватории реки, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что службы ГУП «Мосводосток» зафиксировали загрязнение в Москве-реке в районе Крымского моста. Для очистки воды специалисты проводили обработку водной глади специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения.

Позже стало известно, что рабочие ликвидировали загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста. В работах были задействованы четыре специализированных судна коммунального флота ГУП «Мосводосток».