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Маршрут автобуса с823 в Орехово-Борисове продлят с 24 сентября

Елена Самойлова
Город
Маршрут автобуса с823 в Орехово-Борисове продлят с 24 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Маршрут автобуса с823 в столичном районе Орехово-Борисово продлят с 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 23 сентября.

После остановки у железнодорожной станции Москворечье МЦД-2 автобусы пойдут по Каширскому шоссе, Шипиловской и Домодедовской улицам до 6-го микрорайона Орехова-Борисова.

Как отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», пациенты городской поликлиники № 166 теперь смогут добраться до действующих филиалов в Царицыне.

16 сентября сообщалось, что столичный автобусный маршрут № 304к, курсирующий в Саларьеве, изменил график работы с 17 сентября. При этом по выходным дням автобус маршрута № 304 не будет заезжать в Первомайское и останавливаться там.

Кроме того, с 24 сентября в ряде районов Москвы появятся новые остановки. Так, появится остановка «Музыкальная школа» на маршруте № 444 в микрорайоне 8А Теплого стана. При этом на маршруте № 798 добавится несколько остановок в сторону Кардиоцентра.

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