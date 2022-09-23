Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам

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Венгрия продолжит выдавать гражданам России шенгенские визы. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

— Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть, — отметил он.

Тем не менее это не означает, что Венгрия не выдает визы, это происходит в соответствии с процедурой, добавил Сийярто. Уточняется, что речь идет о шенгенских визах, в том числе и многократных, передает ТАСС.

До этого стало известно, что власти Финляндии приняли решение ограничить для граждан России въезд в республику. Уточняется, что основанием для принятия такого решения стал «серьезный ущерб» международному авторитету республики.

13 сентября россиянам начали отказывать во въезде в Грузию из Турции без объяснения причин. «Вечерка» выяснила, куда сейчас могут отправиться русские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.