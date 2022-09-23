Умер актер из польского сериала «Четыре танкиста и собака» Франчишек Печка

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Актер из легендарного польского сериала «Четыре танкиста и собака» Франчишек Печка скончался на 95-м году жизни. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и национального наследия Польши.

— До нас дошла грустная новость — ушел Франчишек Печка. Прекрасный актер, лауреат премии Минкульта за все творческие достижения в 2019 году, — говорится в сообщении.

Франчишек Печка родился 18 января 1928 года сельской гмине Годув Силезского воеводства в семье крестьянина. Спустя год учебы в техникуме на электротехническом факультете будущий актер отправился в Варшаву, где поступил в театральную школу.

Кинодебют Печки состоялся в картине классика европейского авторского кино Анджея Вайды — он сыграл немца-патрульного в первой картине режиссера «Поколение» 1954 года. После этого он еще два раза сотрудничал в Вайдой.

За всю карьеру Франчишек Печка снялся в более чем 100 фильмах. Наибольшую популярность ему принесла роль весельчака и силача танкиста Густлика в телесериале «Четыре танкиста и собака». В 2022 году Печка официально заявил о прекращении творческой карьеры.