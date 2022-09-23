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Представитель Эрдогана заявил, что Турция не признает референдумы в Донбассе

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Представитель Эрдогана заявил, что Турция не признает референдумы в Донбассе
Фото: Unsplash

Турция не будет признавать итоги проводимых в Донбассе референдумов о присоединении к России. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

— Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму, — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что Анкара признает только суверенитет Украины и поддерживает ее. Однако Турция — единственная страна, которая прилагает усилия для мирного разрешения нынешнего конфликта, передает слова Калына ТАСС.

До этого лидеры стран «Большой семерки» осудили проходящие в Донбассе и освобожденных частях Украины референдумы о вхождении в состав России.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты оценили вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период проведения референдумов. Так, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов не сомневается в том, что Украина захочет провести ряд провокаций военного толка в ходе референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Донбасс Турция Референдумы
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