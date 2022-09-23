Лидеры G7 осудили референдумы в Донбассе

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Лидеры стран «Большой семерки» (G7) осудили проходящие в Донбассе и освобожденных частях Украины референдумы о вхождении в состав России.

— Мы призываем все страны безоговорочно отвергнуть эти фиктивные референдумы как попытку России дать ложное прикрытие своим нарушениям международного права, — говорится в заявлении.

Лидеры G7 также посчитали, что сейчас Россия якобы совершает шаги к эскалации, объявляя частичную мобилизацию, передает РИА Новости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса накануне референдумов. Он подчеркнул, что население Донбасса имеет «право на самоопределение», закрепленное в Уставе ООН.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты оценили вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период проведения референдумов. Так, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов не сомневается в том, что Украина захочет провести ряд провокаций военного толка в ходе референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.