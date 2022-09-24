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Эксперты назвали самые популярные и доступные районы на вторичном рынке Москвы

Юлия Курганова
Город
Эксперты назвали самые популярные и доступные районы на вторичном рынке Москвы
Фото: depositphotos

Специалисты сервиса «Авито Недвижимость» провели анализ стоимости и популярности вторичного жилья на столичном рынке.

Они установили, что за месяц стоимость вторичного жилья в Москве в пересчете на квадратные метры упала на 3 процента — до 262 тысяч рублей за «квадрат», а средняя цена за объект в августе в столице составила 12,85 миллиона рублей. Спрос увеличился на 25 процентов по сравнению с летним периодом, а количество предложений выросло на 3 процента.

В топ-5 районов по количеству предложений на вторичном рынке вошли Пресненский, Раменки, Хорошево-Мневники, Хамовники и Бирюлево Восточное.

Но ни один из них не попал в пятерку наиболее популярных у покупателей районов. Чаще люди ищут квартиры в районах Теплый Стан, Строгино, Ясенево, Вешняки и Новогиреево.

Самые доступные квартиры на вторичном рынке мегаполиса находятся в Молжаниновском районе. В среднем жилье здесь стоит 3,35 миллиона рублей. В топ-5 также попали Чертаново Центральное (4,5 миллиона рублей), Вешняки (4,78 миллиона рублей), Зябликово и Чертаново Южное (в обоих по 5,1 миллиона рублей), сообщает портал «Газета.ru».

В Москве за последние пять лет стали очень популярны мини-квартиры, площадь которых часто не превышает размеров гостиничного номера. А встречаются даже меньше — около девяти «квадратов». Сколько стоит сегодня такое крошечное жилье, почему пользуется популярностью и с какой целью его приобретают, выясняла «Вечерняя Москва».

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