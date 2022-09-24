Мобилизованные граждане в Приморье начали прибывать в новые подразделения

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Приморском крае призванные из запаса граждане начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения в рамках частичной мобилизации. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в Минобороны России.

— Для этих целей во Владивостоке развернут пункт приема личного состава, на котором прибывающие получают военную форму одежды, экипировку и средства индивидуальной защиты, оформляют необходимые документы, — говорится в сообщении.

После этого начнутся занятия по боевому слаживанию на одном из военных полигонов, уточнили в Telegram-канале военного ведомства.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

При этом в Генштабе дали разъяснения по частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

Приоритет в мобилизации отдается россиянам, имеющим военно-учетные специальности, а именно: стрелкам, танкистам, артиллеристам, водителям и механикам-водителям.