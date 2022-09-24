Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более половины отремонтированных поликлиник в Москве были построены почти полвека назад

Лейла Алиева
Город
Более половины отремонтированных поликлиник в Москве были построены почти полвека назад
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице модернизировали уже 66 поликлиник по новому московскому стандарту, большая часть из них построена около 50 лет назад. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай в субботу, 24 сентября.

— Большинство зданий поликлиник среди тех, что уже отремонтировали, построены в 1960-1970-е — это более 40 сооружений. За годы эксплуатации они морально и технически устарели. Благодаря капитальному ремонту удалось не только подарить поликлиникам новый облик, но и создать все возможности для работы медучреждений, — рассказал он.

Самым старым из отремонтированных зданий является поликлиника, построенная еще в 1937 году. Она расположена по адресу поселок Восточный, Западная улица, дом 2, строение 3. На данный момент там функционирует филиал № 5 городской поликлиники № 175.

По словам заместителя руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Алексея Васютина, в рамках капремонта медучреждений учитывается не только возраст зданий, но и их статус, что предполагает особое отношение к ним.

Всего в программу капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту входит 201 здание. В настоящее время специалисты ведут работы более чем на 130 площадках, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столичном районе Савеловский ввели в эксплуатацию новую детскую поликлинику на 320 посещений. Медучреждение построено по новому стандарту поликлиник «Московский стандарт +» и относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи.

капремонт Москва Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте