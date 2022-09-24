Более половины отремонтированных поликлиник в Москве были построены почти полвека назад

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В столице модернизировали уже 66 поликлиник по новому московскому стандарту, большая часть из них построена около 50 лет назад. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай в субботу, 24 сентября.

— Большинство зданий поликлиник среди тех, что уже отремонтировали, построены в 1960-1970-е — это более 40 сооружений. За годы эксплуатации они морально и технически устарели. Благодаря капитальному ремонту удалось не только подарить поликлиникам новый облик, но и создать все возможности для работы медучреждений, — рассказал он.

Самым старым из отремонтированных зданий является поликлиника, построенная еще в 1937 году. Она расположена по адресу поселок Восточный, Западная улица, дом 2, строение 3. На данный момент там функционирует филиал № 5 городской поликлиники № 175.

По словам заместителя руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Алексея Васютина, в рамках капремонта медучреждений учитывается не только возраст зданий, но и их статус, что предполагает особое отношение к ним.

Всего в программу капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту входит 201 здание. В настоящее время специалисты ведут работы более чем на 130 площадках, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столичном районе Савеловский ввели в эксплуатацию новую детскую поликлинику на 320 посещений. Медучреждение построено по новому стандарту поликлиник «Московский стандарт +» и относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи.