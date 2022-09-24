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Автомобиль врезался в остановку с людьми в центре Перми

Лейла Алиева
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку с людьми в центре Перми
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автомобиль в центре Перми врезался в остановку, на которой люди ожидали транспорт. Об этом стало известно в субботу, 24 сентября.

Инцидент произошел в районе остановки «Площадь Карла Маркса». В результате погибла 85-летняя женщина, еще трое человек пострадали. На данный момент они находятся в тяжелом состоянии с множественными переломами в местной больнице.

Уточняется, что водитель автомобиля был трезвым. На месте происшествия работают экстренные службы города. Кроме того, выясняются причины и обстоятельства ДТП, пишет РЕН ТВ.

В этот же день в центре Москвы автомобиль службы такси и легковушка столкнулись в Тверском районе. После столкновения с автомобилем водитель такси снес светофор.

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