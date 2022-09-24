Тело новорожденной девочки нашли в Москве-реке на юге столицы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 30 Карта всех событий

Тело новорожденного нашли в Москве-реке на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 24 сентября.

По его данным, сообщение о теле ребенка поступило в полицию от рыбака. Труп обнаружили недалеко от адреса улица Борисовские пруды, 30. Источник «ВМ» отметил, что мертвая девочка была рождена раньше срока. Примерный срок беременности матери во время родов составляет шесть месяцев. При этом видимых повреждений на теле ребенка не обнаружено. Также у ребенка была пуповина, а длина его тела — 27 сантиметров.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили «ВМ», что точная причина смерти новорожденной девочки будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Фото: Прокуратура Москвы

— Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в прокуратуре Москвы, — заключили в ведомстве.

19 сентября в мусорном баке у жилых домов на юго-востоке столицы обнаружили тело новорожденного ребенка. Мать уверяет, что ребенок родился мертвым и она никого не убивала. Что произошло и какое наказание может понести женщина — в материале «Вечерней Москвы».