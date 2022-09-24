Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тело новорожденной девочки нашли в Москве-реке на юге столицы

Лейла Алиева
Происшествия
Тело новорожденной девочки нашли в Москве-реке на юге столицы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 30 Карта всех событий

Тело новорожденного нашли в Москве-реке на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 24 сентября.

По его данным, сообщение о теле ребенка поступило в полицию от рыбака. Труп обнаружили недалеко от адреса улица Борисовские пруды, 30. Источник «ВМ» отметил, что мертвая девочка была рождена раньше срока. Примерный срок беременности матери во время родов составляет шесть месяцев. При этом видимых повреждений на теле ребенка не обнаружено. Также у ребенка была пуповина, а длина его тела — 27 сантиметров.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили «ВМ», что точная причина смерти новорожденной девочки будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Тело новорожденной девочки нашли в Москве-реке на юге столицы Фото: Прокуратура Москвы

— Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в прокуратуре Москвы, — заключили в ведомстве.

19 сентября в мусорном баке у жилых домов на юго-востоке столицы обнаружили тело новорожденного ребенка. Мать уверяет, что ребенок родился мертвым и она никого не убивала. Что произошло и какое наказание может понести женщина — в материале «Вечерней Москвы».

Район Братеево Смерть Дети Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте