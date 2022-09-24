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Последний день референдума в Херсонской области объявили выходным

Лейла Алиева
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Последний день референдума в Херсонской области объявили выходным
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Последний день голосования в рамках референдума в Херсонской области объявлен выходным. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации в субботу, 24 сентября.

— В целях проведения голосования на стационарных участках в рамках референдума по вопросу о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации 27 сентября объявлено выходным днем, — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующий указ был подписан главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. Уточняется, что до 20:00 понедельника голосование будет проходить по всей области адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты оценили вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период проведения референдумов. Так, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов не сомневается в том, что Украина захочет провести ряд провокаций военного толка в ходе референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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