СК РФ проведет проверку после обнаружения тела новорожденного в Москве-реке

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 30 Карта всех событий

Следственный комитет организует проведение доследственной проверки по факту обнаружения тела новорожденной девочки в Москве-реке. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе СК РФ по городу.

На данный момент на месте происшествия работают следователи столичного Следственного комитета. Для установления точной причины смерти и жизнеспособности плода назначена судебно-медицинская экспертиза.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключили в ведомстве.

Тело новорожденной девочки нашли в Москве-реке на юге столицы 24 сентября. По словам источника «ВМ», мертвая девочка была рождена раньше срока. Примерный срок беременности матери во время родов составляет шесть месяцев.