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Глава Якутии Николаев пообещал вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан

Лейла Алиева
Общество
Глава Якутии Николаев пообещал вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительство Якутии примет меры по поддержке семей призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщил глава республики Айсен Николаев.

— Определить единовременную выплату для семей военнослужащих в размере 200 тысяч рублей, освободить от платы в детских садах, обеспечить бесплатное питание учащихся 5–11-х классов в общеобразовательных организациях, — отметил он.

Также глава Якутского региона предложил обратить внимание на случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться.

— Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась, — уточнил Николаев в своем Telegram-канале.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

При этом в Генштабе дали разъяснения по поводу частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

Якутия Мобилизация Россия
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