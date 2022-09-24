Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах города

Елена Самойлова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Около 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах города
Фото: Telegram / «Мосводосток»

На улицах города из-за непогоды дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Об этом рассказали в субботу, 24 сентября, в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Как отмечается, в отдельных районах столицы выпало свыше 30 миллиметров осадков. Наибольшее количество зафиксировано на западе, северо-востоке, юго-западе и северо-западе.

— При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты ГУП «Мосводосток»: на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды.

До этого ГУ МЧС России по Москве предупреждало о сильном дожде в столице на этих выходных. Автолюбителям посоветовали существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

ГУП «Мосводосток» Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте