Около 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах города

Фото: Telegram / «Мосводосток»

На улицах города из-за непогоды дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Об этом рассказали в субботу, 24 сентября, в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Как отмечается, в отдельных районах столицы выпало свыше 30 миллиметров осадков. Наибольшее количество зафиксировано на западе, северо-востоке, юго-западе и северо-западе.

— При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты ГУП «Мосводосток»: на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды.

До этого ГУ МЧС России по Москве предупреждало о сильном дожде в столице на этих выходных. Автолюбителям посоветовали существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.