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Юлия Рутберг осудила попытки Запада отменить русскую культуру

Елена Самойлова
Общество
Юлия Рутберг осудила попытки Запада отменить русскую культуру
Юлия Рутберг / Фото: Из личного архива Юлии Рутберг

Те люди, которым не нужны культурные ценности, а достаточно только «поесть и выпить», вызывают жалость. Такое мнение высказала народная артистка РФ Юлия Рутберг.

По ее словам, русская культура составляет огромным пласт мировой, ее вклад невозможно не учитывать и просто «изъять».

Рутберг сравнила выступающих против русской культуры с унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла

— Об этом говорят те, кто остались в России, кто уехал по своим соображениям, об этом говорят все те иностранцы, кто знаком с русской культурой, — цитирует актрису «Аргументы и Факты».

До этого актриса Яна Поплавская высказалась о звездах российского шоу-бизнеса, которые уехали за границу и критикуют действия России в соцсетях. Она подчеркнула, что российские актеры и певцы, переехав за границу, хотят развиваться там до такого же уровня, какой был у них в России.

Накануне певица Валерия заявила о временном прекращении концертной деятельности из-за частичной мобилизации. При этом артистка выразила надежду, что весна следующего года принесет мир и покой.

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