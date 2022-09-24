Замминистра здравоохранения Якутии задержали за обман с госзакупками

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Первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в субботу, 24 сентября, рассказали в пресс-службе регионального отдела МВД.

Как уточняется, чиновник запрашивал коммерческие предложения на поставку медицинского оборудования у организаций, не принимая во внимание инструкции Минпромторга России.

— Тем самым создавалась видимость исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для государственных нужд. Фактически лоббировались интересы организаций, осуществляющих поставки оборудования по завышенным ценам, — говорится в сообщении ведомства.

В 2021 году министерство здравоохранения республики заключило государственный контракт с коммерческой организацией на общую сумму свыше 620 миллионов рублей. При этом стоимость оборудования оказалась завышена более чем на 150 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сотрудники полиции при силовой поддержке спецназа провели обыски в Якутии, Москве и Санкт-Петербурге, где обнаружили документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.

Подозреваемый задержан, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

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