Сборная России по футболу победила команду Киргизии

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сборная России победила команду Киргизии со счетом 2:1 в товарищеском матче, состоявшемся в Бишкеке.

Игра завершилась со счетом 2:1. На 24-й минуте матча хозяева вырвались вперед за счет гола Алимардона Шукурова. Гости ответили на это рядом ударов: на 30-й минуте Александр Соболев забил пенальти, еще один гол забил Даниил Уткин на 89-й минуте.

В перерыве главный тренер сборной России Валерий Карпин сделал десять замен, поменяв всех полевых игроков. За команду дебютировали Даниил Уткин, Сергей Бородин, Александр Коваленко, Роман Ежов, Артем Макарчук, Александр Сильянов, Даниил Хлусевич и Максим Глушенков.

20 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил сборную России к участию в жеребьевке чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

До этого РФС направил письмо в УЕФА с требованием отстранить главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова. В письме указано, что украинский тренер нарушает кодекс поведения организации, призывая запретить спортсменам из России выступать на международных соревнованиях.