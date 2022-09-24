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В Волгоградской области отменили решение о мобилизации директора школы

Елена Самойлова
Общество
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации директора школы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Волгоградской области отменили решение о мобилизации директора сельской школы Александра Фальтина после проверки документов. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в администрации региона.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что 58-летнему Фальтину выдали повестку, хотя он не имеет боевого опыта. Мужчина не служил в армии, а звание младшего лейтенанта получил после окончания военной кафедры в университете. Всю жизнь Фальтин работал учителем, а сейчас занимает должность директора школы хутора Калмыковский.

— Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что 58-летний житель Клетского района Александр Фальтин освобожден от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов. Уже сегодня Фальтин будет доставлен к месту жительства, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после проверки документов от мобилизации освободили еще двух мужчин — отца четверых детей из Калачевского района и жителя Волгограда по состоянию здоровья, передает РИА Новости.

До этого глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва.

Мобилизация Армия Россия Волгоградская область
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