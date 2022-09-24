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Процедура вхождения новых территорий в состав России может состояться 30 сентября

Елена Самойлова
Политика
Процедура вхождения новых территорий в состав России может состояться 30 сентября
Фото: Пресс-служба Госдумы

Процедура вхождения Донецкой, Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации может состояться 30 сентября. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщил источник в Государственной думе.

Принимая во внимание предварительные результаты на референдумах и готовность РФ признать итоги, уже 30 сентября может состояться процедура вхождения территорий. При этом не исключается, что глава государства Владимир Путин примет участие в процедуре.

— Не знаю, будет ли, но, скорее всего, будет, — цитирует источник ТАСС.

До этого сообщалось, что законопроекты о вхождении освобожденных территорий в состав России могут внести в нижнюю палату парламента вечером 28 сентября. В случае положительного исхода референдумов в Госдуму внесут международные договоры на ратификацию, а также проект федерального конституционного закона о принятии новых субъектов в составе Российской Федерации.

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