Задержаны напавшие на журналиста в центре Москвы

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Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста в центре города. Об этом в субботу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Как отмечается, 23 сентября двое мужчин избили корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24», действующего по редакционному заданию у здания Пресненского суда.

Возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Подозреваемые 1975 и 1985 годов рождения задержаны.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Москвы, говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что задержан первый заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник запрашивал коммерческие предложения на поставку медицинского оборудования у организаций, не принимая во внимание инструкции Минпромторга России.