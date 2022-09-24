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Легковушка сбила пешеходов и врезалась в автобус на Судостроительной улице в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Легковушка сбила пешеходов и врезалась в автобус на Судостроительной улице в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Вечером в субботу, 24 сентября, около 22:24 неподалеку от дома 21 на Судостроительной улице произошло ДТП с участием легкового транспортного средства и автобуса, следовавшего по маршруту м19, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление, совершил наезд на пешеходов, после чего врезался в автобус. В городском транспорте пострадавших нет, говорится на канале Дептранс. Оперативно в Telegram.

Причины случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД, работающим на месте дорожного инцидента. Городские чиновники сообщили, что из-за ДТП на путях в настоящее время задерживаются трамваи, следующие по маршрутам №47 и 49. Также задерживается движение автобусов 888 и с856.

Маршруты общественного транспорта временно изменены. В ведомстве призвали москвичей и гостей столицы быть внимательными, следить за объявлениями относительно ситуации.

Накануне стало известно, что один человек пострадал в результате аварии с участием трех автомобилей на МКАД в районе национального парка «Лосиный остров».

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