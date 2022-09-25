Глава МИД Белоруссии: Минск не собирается наносить удар по Украине

Фото: МИД РФ

Белоруссия не намерена наносить удар по территории Украины, заявил в субботу, 24 сентября, в интервью французской прессе министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Белорусскому дипломату был задан вопрос о том, что в соответствии с договоренностями с Россией, в Белоруссии есть вооружение, которое способно нести ядерное оружие, может ли в связи с этим Минск быть использован для нанесения удара по Украине, если Москва попросит это сделать.

— Опять же повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар, — заметил Макей, слова которого приводит РИА Новости.

Дипломат заметил, что в целом Белоруссия выступает категорически против использования ядерных вооружений. Еще в 1990-х такое оружие было вывезено с территории страны без предварительных условий.

— Мы полностью против использования ядерного оружия, потому что это приведет, на мой взгляд, к уничтожению человечества. Но, следует отметить, что мы в целом против использования любого оружия, — подчеркнул Макей.

Глава белорусской дипломатии заявил, что Минск не собирается использовать ядерное оружие и не рассматривает в целом использование «какого-либо оружия против кого бы то ни было».

Накануне Макей заявил, что Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из собственных национальных интересов.