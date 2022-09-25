Шеремет назвал «лживой и безрассудной речью» угрозы Байдена России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал «лживой и безрассудной речью» предложение президента Соединенных Штатов Джо Байдена по поводу введения новых санкций в отношении России.

По его словам, подобные заявления «не трогают сердца ни одного здравомыслящего человека», поэтому подобных угроз в России не боятся. В интервью РИА Новости Шеремет подчеркнул, что никому не позволено говорить с Россией языком ультиматумов.

Российский парламентарий выразил уверенность, что Москва найдет общий язык с Вашингтоном, однако только тогда, когда в Белом доме не будет Джо Байдена «и ему подобных» политиков.

По словам Михаила Шеремета, простые жители США не желают жить в «лживом государстве с сумасшедшей властью, стремящейся ввергнуть весь мир в войну».

В минувшую среду, 21 сентября, Шеремет высказал мнение, что на Украине запущен неминуемый процесс распада страны. По мнению политика, референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях обязательно состоятся, и сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав России, быть не может.