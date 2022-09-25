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Минобрнауки: Аспиранты российских вузов получат отсрочку от мобилизации

Егор Провоторов
Общество
Минобрнауки: Аспиранты российских вузов получат отсрочку от мобилизации
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Проходящие послевузовское профессиональное образование граждане относятся к категории обучающихся и имеют право на отсрочку от мобилизации. Об этом журналистам в субботу, 24 сентября, сообщили на горячей линии Министерства образования и науки.

В соответствии с выпущенным накануне Указом президента РФ, аспиранты причисляются к обучающимся, которые могут получить отсрочку от мобилизации.

— Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты — тут никаких категорий нет, все обучающиеся, — сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на полученный комментарий ведомства.

В документе конкретно указан критерий: очная или очно-заочная форма, государственный вуз и аккредитованная программа, по которой обучаются студенты. Иных критериев на данный момент не обозначалось, пояснили в Минобрнауки.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся по очной и очно-заочной формам обучения.

Мобилизация Минобрнауки Вузы
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