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Стало известно, что Елизавета II оставила в наследство Карлу III

Георгий Соланович
Общество
Стало известно, что Елизавета II оставила в наследство Карлу III
Фото: twitter/RoyalFamily

Последней волей Елизаветы II стал секретный документ государственной важности, который содержит информацию о том, что и кому досталось в наследство. Он будет обнародован только через 90 лет, однако уже сейчас в СМИ появилась информация о финансовом состоянии нового короля Великобритании — Карла III.

Так, известно, что старший сын Елизаветы стал богаче на 42,5 миллиарда долларов, при этом от умершей матери лично ему досталось 500 миллионов.

Кроме того, в собственность Карла перешли шотландский замок Балморал, Букингемский дворец и другие крепости, ипподром «Аскот», главная торговая улица в Лондоне, морское дно вокруг островов, большая коллекция произведений искусства, персональные инвестиции и филателистские редкости. Общий размер богатств оценивается в полмиллиарда долларов, передает StarHit.

19 сентября Великобритания простилась с Елизаветой II. После двухнедельных траурных мероприятий гроб с телом монархини захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре. На церемонии прощания было много трогательных моментов. О самых трогательных моментах с похорон королевы — в материале «Вечерней Москвы».

Наследство Принц Чарльз (Карл III) Елизавета II
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