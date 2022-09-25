Два человека погибли при обстреле ВСУ гостиницы в Херсоне

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ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, ракеты попали в гостиницу, есть погибшие. Об этом сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 25 сентября.

По данным источника, взрывы прогремели примерно в 05:30. Огонь велся из американских РСЗО HIMARS. По предварительным данным, погибли два человека, один из них — бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

В гостинице также проживала группа телеканала RT, никто из журналистов не пострадал.

В экстренных службах также подчеркнули, что в гостинице не было ни оружия, ни военной техники. В данный момент идет разбор завалов и поиск пострадавших, передает РИА Новости.

21 сентября как минимум четыре мощных взрыва прогремели в Херсоне. Они были слышны неподалеку от мостоперехода ХБК — Таврический. Над местом взрыва поднялся густой черный дым. Следов работы систем противовоздушной обороны видно не было. Информации о пострадавших не поступало.

16 сентября по центру Херсона рядом со зданием местной администрации был совершен ракетный удар. В результате обстрела как минимум один человек погиб, еще один был ранен.