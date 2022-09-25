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Мужчину и женщину застрелили на западе Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Мужчину и женщину застрелили на западе Москвы
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Студенческая улица Карта всех событий

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили на Студенческой улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в воскресенье, 25 сентября.

По данным ведомства, тела были обнаружены утром около припаркованного автомобиля. Оружие, из которого стрелял убийца, также нашли на месте инцидента.

— Координируют работу правоохранительных органов прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и первый заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Павел Абрамов. Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту контролируется прокуратурой, — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Другое убийство произошло вечером 21 сентября. Во время семейной ссоры 36-летний сын убил своего отца 1957 года рождения и свел счеты с жизнью. Известно, что сын был ранее судим за кражу, а также проходил лечение в психиатрической больнице.

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