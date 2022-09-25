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Никаких деловых переговоров: чего ожидать от ретроградного Меркурия до 2 октября

Василий Плиткин
Общество
Никаких деловых переговоров: чего ожидать от ретроградного Меркурия до 2 октября
Фото: Pixabay

Начало осени 2022 года ознаменовалось важным небесным событием — ретроградный Меркурий вступил в свои законные права. Случившееся явление уже оказало свое влияние на многие сферы жизнедеятельности людей и продолжит воздействовать на них вплоть до 2 октября 2022 года.

Объединенные в общей точке знаки Девы и Весов привнесли в общество заметную «перезагрузку», которая наиболее ярко проявилась в пересмотре некоторых привычных подходов. О влиянии ретроградного Меркурия и о том, чего ждать от него дальше, рассказала «Вечерней Москве» Мирелла Гасанова, ясновидящая и биоэнерготерапевт.

Что принес ретроградный Меркурий

Начало небесного явления ознаменовалось некоторым осложнением в межличностных отношениях. Ретроградный Меркурий испытывал на прочность многих людей, именно поэтому в указанный период наблюдался рост конфликтных ситуаций, возникающих как в домашней обстановке, так и при деловом общении. Также в это время отмечались частые поломки бытовых приборов, автомобилей и оргтехники.

Если вы рискнули проводить важные переговоры и заключать серьезные контракты, то, скорее всего, многие из совершенных сделок прошли не так удачно, как хотелось бы, о чем предупреждали астрологи. Все потому, что строгая Дева и слегка легкомысленные Весы вступили в конфликт с Меркурием, который, кстати, является покровителем торговых дел, но в данном случае имеет свойство осложнять переговоры.

Чего ждать от ретроградного Меркурия

Неудивительно, что более гладко остаток ретроградного периода пройдет для представителей соответствующих знаков — Девы и Весов, поскольку они будут покровительствовать своим подопечным. Особенную удачу можно ожидать тем, кто родился под знаком Весов и связан с творческой деятельностью. В период ретроградного Меркурия ими завладеет творческая муза, которая будет способствовать рождению новых идей, задумок и проектов. Некоторые из них обязательно пойдут на пользу карьерному росту.

Представители знака Девы смогут реализовать свои деловые способности и проявить коммерческую жилку, однако не стоит заниматься выстраиванием долгосрочной стратегии.

Остальным знакам зодиака до конца периода ретроградного Меркурия стоит придерживаться прежнего темпа жизни и стараться избегать принятия важных решений, запуска новых дел и пока не планировать важные жизненные вопросы, например переезд, развод, смену жительства.

Помните, что в настоящий момент ретроградный Меркурий все еще оказывает на нас свое воздействие, заставляя проявлять излишнюю эмоциональность.

Чего нельзя делать до конца ретроградного Меркурия

  • Не меняйте работу и не принимайте важные деловые решения.
  • Не вступайте в споры и избегайте соблазна устраивать выяснение отношений.
  • Не планируйте в долгосрочной перспективе и не отправляйтесь в командировки.

Что можно делать до конца ретроградного Меркурия

  • Занимайтесь наведением порядка в доме, ремонтом или улучшением собственного здоровья.
  • Обязательно завершите все начатые дела, поскольку Меркурий покровительствует собранным и ответственным натурам.
  • Планируйте мелкие бытовые дела и посвятите это время поиску внутреннего «я».
  • Проявляйте свои творческие способности во всей красе.

Осень — это время осуществления планов и исполнения желаний. Хорошо, если в дело вмешается удача, благодаря которой все может получиться так, как надо. Мирелла Гасанова назвала знаки зодиака, обладателям которых непременно повезет этой осенью.

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