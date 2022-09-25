Бывший нардеп Украины Журавко погиб в результате обстрела ВСУ гостиницы в Херсоне

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Депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко погиб в результате обстрела гостиницы в центре Херсона со стороны ВСУ. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в воскресенье, 25 сентября.

— Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет... Он находился в гостинице, ударили прямо по ней, — рассказал Стремоусов.

В херсонской ВГА назвали обстрел гостиницы спланированным террористическим актом Киева, передает ТАСС.

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона 25 сентября. Взрывы прогремели примерно в 05:30. Огонь велся из американских РСЗО HIMARS. В экстренных службах тогда подчеркнули, что в гостинице не было ни оружия, ни военной техники.

Херсон уже подвергался обстрелу украинской армии. Так, 21 сентября как минимум четыре мощных взрыва прогремели в городе. Они были слышны неподалеку от мостоперехода ХБК — Таврический. Над местом взрыва поднялся густой черный дым. Следов работы систем противовоздушной обороны видно не было. Информации о пострадавших не поступало.