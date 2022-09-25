Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст трудовых мигрантов

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Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст трудовых мигрантов и других иностранцев, прибывших в РФ и получивших гражданство, с 27 до 45 или 50 лет.

По словам главы Совета, в настоящее время после достижения иностранцами 27 лет они не подлежат призыву на военную службу.

— Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет, — приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.

Глава Совета отметил, что консультации по этому вопросу с профильными комитетами Госдумы и Совфеда, а также с главным правовым управлением Минобороны могут состояться в ближайшее время. Фадеев также подчеркнул, что его предложение не означает немедленную мобилизацию иностранцев.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.