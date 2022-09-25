Собянин рассказал об образовательном проекте «Знание» на ВДНХ

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ стартовал культурно-образовательный проект «Знание», программа которого объединяет исследователей и экспертов из различных областей науки и искусства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 25 сентября.

— Здесь проводят мастер-классы, дискуссии и встречи с учеными, лекции от преподавателей творческих вузов, пленэры с художниками. Все мероприятия бесплатные, посетить их может любой желающий, — сказал он.

Глава города добавил, что сотрудники проекта эти летом организовали более 150 мероприятий. Их посетили более 10 тысяч человек. В осеннем же сезоне планируется провести цикл лекций о литературе, направленный на детей и взрослых. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте проекта, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в рамках программы комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон на участке «Дегунино — Лихоборы» появится новый микрорайон, спортклуб, учебные заведения и так далее. Всего в программу включено более 150 проектов.